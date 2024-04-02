Вода в Жиздре поднимется до опасного уровня

В Козельске уже подтопило улицу Колхозную, но вода продолжает прибывать.

Во вторник ГУ МЧС по Калужской области предупредило, что со 2 по 5 апреля вода в реке достигнет опасных отметок.

Жителям домов, находящихся в зоне возможного подтопления, рекомендуют заранее подготовиться к паводку, собрать вещи, документы.