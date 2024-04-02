Генеральная уборка в Калуге продолжается: скоро город основательно перекопают

Город готовится к масштабным весенним ремонтам, в том числе и на площади Победы.

На совещании городского головы Калуги обсудили и другие важные весенние вопросы: ремонт дорог и уборку контейнерных площадок.

Дмитрий Денисов поручил ускорить начало работы асфальтового завода, чтобы как можно раньше начать ремонт городских дорог.

Калугу моют и чистят

Ежегодная генеральная уборка Калуги не ограничивается лишь проведением субботников.

Параллельно сейчас в полном вооружении выходит на городские территории «Калугаблагоустройство». Объем работ внушительный. Только газонов необходимо привести в порядок 599 тысяч квадратных метров. Полторы тысячи скамеек будут отремонтированы и почищены. Приведут в порядок 35 воинских захоронений и все памятники Калуги.

Новые урны появятся на площади Победы, в сквере Ленина, в центральном парке культуры и отдыха и других общественных территориях города.

- С 22 апреля начнём высаживать цветы, более 28 тысяч единиц рассады уже готовятся к переносу в грунт площадей и скверов, - сообщила исполняющая обязанности начальника управления городского хозяйства Калуги Татьяна АРЕН. - Кроме этого, около 20 туй посадим на бульваре по улице 60 лет Победы и более 150 саженцев будет высажено в сквере Ветеранов.

Утвержден и график городских субботников. Он размещен на сайте городской управы. Кстати, как обычно в весенней приборке города примет участие и Дмитрий Денисов. Градоначальник выйдет на территорию в ближайшую субботу, вместе с сотрудниками городской управы.

Масштабные работы этим летом будут проводиться на площади Победы.

- В следующем году мы будем праздновать юбилей Победы, и мы просто обязаны нашу главную площадь сделать опрятной и красивой, - отметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Начнем с внешнего тротуара. Внутри мы плитку менять не будем. Покрасим и побелим. А вот тротуар вокруг полностью заменим. Надеюсь, полностью исчезнет та самая лужа на тротуаре, окольцовывающем площадь Победы, про которую так часто пишут калужане.

Придётся потерпеть неудобства ради будущей красоты

Практически моментально растаявший снег в Калуге дал возможность уже сегодня приступить к масштабным ремонтным работам на автодорогах областного центра. Городские службы к этому готовы, переход на летнее содержание автодорог проходит оперативно.

Однако здесь возник маленький нюанс. Связан он с материалом, которым заливают те же ямы. Единственный муниципальный асфальтовый завод выпускающий дорогую горячую литую смесь, которой пользовались при экстренном ремонте в зимний период, должен перейти на выпуск летней асфальто-бетонной смеси. К тому же за зиму город выбрал все объемы той самой литой смеси.

Переход быстро увы, не получается, необходимо время. Остальные асфальтовые заводы, у которых Калуга закупает необходимый материал тоже пока не готовы его отпускать.

По словам исполняющей обязанности начальника управления городского хозяйства Калуги Татьяны Арен, пробный выпуск летней асфальтобетонной смеси муниципальный завод планирует 10-12 апреля.

- Надо ускорить запуск нашего собственного предприятия, - дал поручение Дмитрий Денисов. – Понятно, что крупные заводы «заточены» под большие объемы. И тем не менее я поручаю МБУ СМЭУ ускорить процесс запуска нашего предприятия. По литой смеси мы выбрали все, что было запланировано по контракту.

До 10 мая управление городского хозяйства проведет комплексное обследование всех автомобильных дорог и составит точный план ямочного ремонта до конца нынешнего года.

- Этот план мы опубликуем на сайте городской управы, впрочем, уже сегодня можно сказать, что в первую очередь наши рабочие выйдут на улицы Суворова, Маршала Жукова и Чичерина, - уточнила Татьяна Арен.

Зимний мусор и замена сетей

Очень много замечаний от калужан сегодня поступает по поводу неубранных контейнерных площадок. Растаявший снег оголил все «прелести» накопленного за зиму мусора.

- Мы еженедельно обновляем план уборки этих площадок, - уточнила Татьяна Арен. - Все зависит от объема мусора. За несколько дней убрали 25 территорий. До конца недели уберем ещё столько же.

- Самое главное сейчас вывезти мусор, который с зимы остался, - отметил городской голова Калуги. - Кроме этого, необходимо будет оперативно вывозить мусор после субботников. Уверен, в этом нам поможет областной минстрой. Мы попросим увеличить вдвое объемы приема такого мусора на наше мусороперерабатывающее предприятие.

По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Калуге планируется закончить ремонт улицы Огарева и улицы Чижевского.

Вообще нынешним летом в Калуге будут заменено несколько километров тепловых сетей.

- Прилично перекопаем в городе, но задача крайне важная и необходимая, - заметил Дмитрий Денисов.

- Будет заменено около 19 километров труб по адресам Луначарского в районе дома 6А, бульвар Энтузиастов около дома 6Б, от котельной на улице Московская, 115А и от котельной Грабцевское шоссе, 35, - рассказал начальник управления ЖКХ Калуги Михаил ВИШНЯКОВ.

Сейчас готовятся территории к замене теплотрасс и закупаются необходимые материалы. Непосредственно все работы город начнет после окончания отопительного сезона.

- Предстоит большая работа, считаю крайне важным следить за качеством этих работ и главное – соблюдением сроков, - отметил Дмитрий Денисов. - Эти все уличные раскопки осложняют жизнь калужанам и необходимо максимально придерживаться утверждённых планов по срокам.