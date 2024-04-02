Аистов заметили в Козельском районе

Аистов уже несколько недель видят в разных уголках Калужской области.



- Аисты - символ весны, мира и благополучия. Прекрасные, величественные птицы! – подписала свое видео глава Козельского района Елена Слабова.



Тем временем в гнезде с онлайн-камерой уже несколько дней идут бои за прописку.



Следить за жизнью птиц можно здесь.

Софья Фирсова, Видео: Глава администрации Козельского района Елена Слабова Опубликовано: 02.04.2024 12:17 460