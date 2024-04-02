В Калуге затопило набережную Оки

Нижний променад полностью оказался под водой.

Уровень воды в главной калужской реке продолжает прибывать. За предыдущие сутки он повысился на 75 сантиметров.

Но до опасных значений пока далеко. В Калуге критической ситуация может стать при подъеме реки на 13 метров, а сейчас этот показатель в районе 7 метров.