Вышедшие из берегов реки затопили участки в Калужской области

О ситуации на 2 апреля во вторник рассказали в МЧС.

В поселке Полотняный Завод Дзержинского района подтоплены участки на улице Калужской.

В Обнинске под водой оказались дачи в СНТ «Нептун», СНТ «Электромонтажник» и СНТ «Орбита».

В Козельске затоплены участки на улицах Колхозной и Достоевского.