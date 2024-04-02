Лечившей детей голодом калужанке не удалось обжаловать срок

Апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Калужского областного суда в отношении женщины, морившей своих детей голодом. Об этом сообщили в пресс-службе судов в понедельник, 1 апреля.



Фанатка строгих диет уверяет, что таким образом она лечила троих маленьких детей. Она понимала, что сыновья выглядят нездоровыми и игнорировала их просьбы о еде. Ей было страшно отвести их к врачам.



Через некоторое время один мальчик погиб от истощения, а двум понадобилась срочная госпитализация.



Адвокаты горе-матери пытались доказать, что женщина причиняла вред неосознанно. Жалобы стороны защиты не удовлетворили.



Калужанка проведет за решеткой 10 с половиной лет.











Софья Фирсова Опубликовано: 02.04.2024 11:10 155