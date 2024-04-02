Алексей Черенцов стал генеральным директором одного из российских операторов связи

В понедельник, 1 апреля, стало известно о назначении нового гендиректора у оператора связи банка ВТБ. Им стал топ-менеджер из Санкт – Петербурга Алексей Черенцов.

Специалист начал свою карьеру в 1999 году и развивал интернет-технологии и IT. С 2005 года руководил московским представительством зарубежного контент-провайдера.

С 2011 года Черенцов занимался реализацией MVNO-проектов в блоке развития корпоративного бизнеса, а в 2016 создал собственный мобильный оператор.

На новой должности ему предстоит развивать оператор на рынке мобильной связи и укреплять его позиции. К тому же уроженец северной столицы будет заниматься развитием тарифов с несколькими видами услуг, усовершенствовать экосистему. В планах увеличить долю проникновения виртуального оператора сотовой связи в продукты банка.