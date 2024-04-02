Во вторник в Калужскую область придет лето

Синоптики обещают еще более теплую погоду, чем в предыдущие дни. Днем столбик термометра поднимется до +22 градусов.

Утром воздух прогреется до +19. Вечером от +16 до +20.

Ветер южный. В ночь на вторник от +13 до +16.