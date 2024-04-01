Сегодня отмечают Международный день птиц

1 апреля - это не только день смеха и дурака. Сегодня отмечают экологический праздник - Международный день птиц. Он приурочен к возвращению пернатых с мест зимовок. Его основная цель - привлечь внимание к сохранению их видового разнообразия и численности.

На снимке вы можете увидеть серую цаплю из заповедника "Калужские засеки".

Специалисты заповедника подписали фотографию: "дорогие люди, любуйтесь нами, оберегайте нас, изучайте нас. Мы станем вашей большой радостью!"

А у вас в галерее есть кадры с красивыми птицами? Поделитесь ими в комментариях!