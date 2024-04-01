В Калужской области спасли провалившуюся в прорубь собаку

В среду, 27 марта, в городе Кирове Калужской области местная жительница позвонила спасателям и рассказала, что в районе улицы Лескова под лед провалилась собака.
В 7:30 спасатели приехали к проруби. Оказалось, что животное тонет в 60 метрах от берега. Трехколенной лестницы не хватило, чтобы помочь бедняге.
Командир отделения Евгений Тимохин добрался до конца лестницы и бросил собаке веревку, сделав на конце подобие «спасательного конца Александрова».
-Пес почувствовал, что спасение близко и начал помогать спасателям, хватаясь за веревку. После нескольких попыток собака, наконец. схватилась, и спасателям удалось подтянуть и вытащить ее из проруби, - сообщили в МЧС,
На берегу собака прижималась к своим спасителям, одаривая людей своей любовью и благодарностью. Женщина, которая позвонила в МЧС, накрыла замершего пса пледом.
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