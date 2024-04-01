В Калужской области активизировались клещи

Наступление тепла приносит с собой не только радостные новости. В Калужской области начался сезон клещей. Об этом сообщили в областном минздраве.

При температуре выше +7 градусов клещи переходят к питанию, поэтому особенно активно нападают на животных и людей.

В министерстве напомнили о мерах безопасности.

Правильная экипировка для похода в лес: высокие сапоги и закрытая одежда. Каждые 1-1.5 нужно проводить осмотр внутренней и внешней поверхности одежды на предмет наличия клещей.

Использование препаратов в виде аэрозоля, который распыляется на одежду и убивает нападающих клещей, предотвращая возможность укуса.

Вакцинация против клещевого энцефалита.