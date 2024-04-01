Дочь Дмитрия Маликова Стефания отсудила у калужской швейной фабрики 100 тысяч рублей аванса

Стефания Маликова давно занимается созданием одежды и владеет собственным брендом. Какое-то время она сотрудничала с калужской швейной фабрикой, но затем что-то пошло не так. Об этом пишут "Вести Московского региона".

Инцидент произошел после того, как она заказала у фабрики пошив линейки блузок и платьев. Стефания внесла аванс 100 тысяч рублей.

При получении готовой одежды девушке не понравилось ее качество. Она не стала вносить оставшиеся 117 тысяч рублей. Владелец фабрики пытался судиться с заказчицей, но не смог доказать компетентность своих работников.

Мужчина вернул Стефании аванс. Как сообщает Телеграм-канал SHOT, владелец фабрики утверждает, что девушка недавно сменила своих технологов, которые не приняли его товар.