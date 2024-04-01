В Калуге родилось 68 малышей

За период с 25 по 30 марта в областном центре появились на свет 34 девочки и 34 мальчика

Некоторым новорожденным дали редкие имена, среди них были Марат, Марьяна, Леон, Елисей, Аглая, Савва и Святослав.

У одной из мам родилась двойня.

Также за этот же период соединили свои судьбы 26 пар.

Всего с начала нынешнего года было составлено 925 записей актов о рождении и 359 о заключении брака.