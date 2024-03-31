Уровень воды в Оке поднялся на 72 сантиметра за сутки

Уровень воды в Оке превысил норму на 28 сантиметров. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области.



В данный момент вода на отметке 628 сантиметров от ноля гидропоста. По информации наших читателей, уже подтопило набережную.



Самую большую угрозу сейчас представляет река Жиздра. До критического уровня воды остался 61 сантиметр.



Также на пойму вышли Протва и Угра.

Софья Фирсова Опубликовано: 31.03.2024 19:22 1182