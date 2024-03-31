В Калуге на Кубяка произошла очередная утечка

К нам обратилась читательница с жалобой на затопление дороги.

- А на Кубяка реки в связи с прорывом, скоро дороги не будет. У нас там постоянно прорывает и очень долго делают, бывают счастливые периоды, когда сухо, - рассказала женщина.

Мы обратились в водоканал.

- Сегодня специалисты занимаются устранением утечки в микрорайоне Кубяка. Постараются сегодня завершить работы, - уточнили коммунальщики.