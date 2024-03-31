В Калужской области из-за прокладки кабеля затопило дачные участки

В редакцию обратилась жительница СНТ «Сигнал», расположенного в поселке Малинники.

- Организация ООО «Электрострой-Калуга прокладывает кабель по границе с СНТ. Рабочими вырыта траншея глубиной три метра для укладки коробов, в которые будет укладываться кабель, - рассказала женщина. - Траншея заполнилась водой, в связи с таянием снега, и рабочие откачивают воду на нашу дорогу. Не повезло тем, у кого дачи находятся рядом с дорогой, реки текут по участкам. Многие из нас люди пожилого возраста, живущие на пенсию, должны теперь это все восстанавливать, так как «Электрострой-Калуга» отказывается. По дороге, как у себя дома, ездят большегрузные машины, а ведь сейчас идёт таяние снега и дороги оседают. Просим помощи!

Мы направили обращение в управление административного контроля. Будем следить за ситуацией.