Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реке Жиздре

С 1 по 2 апреля вода в реке Жиздре, которая находится в городе Козельске Калужской области, поднимется до опасного уровня. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС.

Вчера вода затопила сказочную «Вихляндию».

Жителей региона попросили соблюдать меры безопасности и не отказываться от эвакуации.

- Если вы оказались в зоне затопления нужно срочно выходить на возвышенное место, а если в лесу, то забраться на прочное, развесистое и высокое дерево. Если вы все же оказались в воде, то плывите к ближайшему не затопленному участку не против течения, а под углом к нему, - напомнили спасатели.