Общественная палата Калужской области вошла в топ-10 в России

В субботу, 30 марта, губернатор Калужской области поздравил сотрудников региональной общественной палаты с юбилеем.

Работу в регионе Палата начала 15 лет назад. Первым ее председателем был почетный гражданин Калужской области Николай Алмазов.

- Мои поздравления команде Общественной палаты Калужской области с юбилейной датой, - написал Владислав Шапша на своей странице в соцсетях. - Рассчитываю на вашу поддержку в решении важнейших социальных вопросов. Взаимодействие с гражданским обществом, НКО. Поддержка участников СВО и их семей.

Глава региона попросил усилить общественный мониторинг реализации проектов, направленных на повышение качества жизни в регионе.

- Чтобы качество строительства и ремонта дорог, школ, учреждений здравоохранения было под постоянным общественным контролем, - уточнил глава региона.