Калужский аэропорт открыл прямой авиарейс в Калининград

Первый взлёт в самый западный российский регион состоится в понедельник, 29 апреля.

Продажа билетов уже началась. Маршрут будет обслуживать авиакомпания «Северсталь», - сообщил губернатор Калужской области.

Перелёт из Калуги в Калининград прямым рейсом составит два с половиной часа. До этого, в популярный у калужан город можно было добраться самолетом только с пересадкой в Санкт-Петербурге и время в пути составляло от 14 до 18 часов.

- Важно, что это направление входит в госпрограмму субсидирования воздушных перевозок, - уточнил Владислав Шапша. - Поэтому на этот рейс будут доступны билеты по социальным, сниженным, тарифам. В том числе для многодетных семей, инвалидов, пенсионеров, молодых людей до 23 лет.