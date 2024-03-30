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Калужский аэропорт открыл прямой авиарейс в Калининград

Опубликовано: 30.03.2024 08:36 1 1103
Калужский аэропорт открыл прямой авиарейс в Калининград

Первый взлёт в самый западный российский регион состоится в  понедельник, 29 апреля.

Продажа билетов уже началась. Маршрут будет обслуживать авиакомпания «Северсталь», - сообщил губернатор Калужской области.

Перелёт из Калуги в Калининград прямым рейсом составит два с половиной часа. До этого, в популярный у калужан город можно было добраться самолетом только с пересадкой в Санкт-Петербурге и время в пути составляло от 14 до 18 часов.

- Важно, что это направление входит в госпрограмму субсидирования воздушных перевозок, - уточнил Владислав Шапша. - Поэтому на этот рейс будут доступны билеты по социальным, сниженным, тарифам. В том числе для многодетных семей, инвалидов, пенсионеров, молодых людей до 23 лет.

 

Опубликовано: 30.03.2024 08:36 1 1103
Тэги: калужская область
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