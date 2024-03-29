«Весьма неуклюж, питается маминым молоком и изучает мир: в калужском экопарке родился кошачий лемур

В пятницу, калужский экопарк сообщил радостную новость. В семье кошачьих лемуров родился малыш. - Он весьма неуклюж, питается маминым молоком и изучает мир. Добро пожаловать в семью, - написали сотрудники парка. Калужане поздравили экопарк с пополнением и оценили красоту маминого хвоста.

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