КАДВИ: у нас работать престижно!

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В последние годы предприятие «Калужский двигатель» уверенно набирает обороты и расширяет возможности производственных мощностей.

Школа наставничества

Безусловно, это результат сотрудничества с оборонным комплексом страны, но на КАДВИ не забывают и о гражданской продукции. Энергоустановки завода сегодня работают на многих нефтяных и газовых месторождениях России.

Высокий темп роста объёмов производства подразумевает в первую очередь большой рост ответственности за выполнение планов производства и качество отгруженной продукции.

Гособоронзаказ — ​это серьёзный вызов

Увеличение объёмов оборонной продукции никоим образом не должно сказаться на качестве поставляемых министерству обороны агрегатов. Это прекрасно понимают на КАДВИ, и сейчас, как никогда, особое внимание уделяется именно высокому качеству техники, выпускаемой предприятием.

Выпускаемые заводом газотурбинные двигатели проходят цикл ремонта и модернизации, при этом идёт активное освоение совершенно новых двигателей — ​создаётся важный для ОПК, а также для гражданской промышленности научно-­технический задел перспективного развития газотурбинного направления.

— Для выполнения поставленных страной стратегических задач коллектив ПАО КАДВИ значительно укрепился новыми кадрами и новым оборудованием, — ​рассказал главный инженер предприятия Артур ПРОКОПЕНКО. — ​Позитивные изменения отмечают все работники завода. Существенно выросла культура производства на рабочих местах и по всей инфраструктуре предприятия в целом, на предприятие активно приходит молодёжь, которая успешно закрепляется и вносит свой значимый вклад в работу коллектива. Также рост производства существенно сказался на росте заработной платы рабочих и специалистов, которая достигла высокого и конкурентоспособного уровня.

Для энергетики страны

Впрочем, на КАДВИ успешно справляются не только с оборонными заказами. В последнее время получил развитие проект гражданской энергетической продукции. Он был запущен на КАДВИ в августе 2023 года и уже полностью себя оправдал. Электростанции производства «Калужского двигателя» успешно работают на многих нефтяных и газовых месторождениях России.

— В прошлом году мы отправили заказчику шесть электростанций, в этом году мы подписали контракты на производство 24 таких энергетических систем, — ​отметил заместитель генерального директора по гражданской энергетической продукции Вадим КУВШИНОВ.

Новый цех на предприятии сегодня стабильно выпускает две электростанции в месяц. Объёмы работ действительно большие. Помимо закупки современного оборудования, обустройства новых производственных площадей на КАДВИ активно идёт набор персонала. В частности, в цехах, работающих по проекту энергетики, с удовольствием рассмотрят предложения от профессиональных конструкторов, проектировщиков и электромонтажников.

Работа и забота о людях

Разработка новых видов техники обозначила и рост потребности в специалистах с высшим образованием по профессиям «инженер­технолог» и «инженер-конструктор». Сегодняшнее эффективное сотрудничество с учебными заведениями Калуги и области направлено на заполнение открытых на ПАО КАДВИ рабочих мест для прохождения оплачиваемых практик и стажировок в подразделениях, на обеспечение достойных рабочих мест и интересной работой молодых кадров, которые в период учёбы уже хотят работать на достойном предприятии — КАДВИ и решать задачи для ОПК.

— Очень важно, что, пройдя стажировку на КАДВИ, приобретя уникальный практический опыт работы на реальных рабочих местах и осознав значимость своего труда, студенты становятся профессионально подготовленными специалистами и остаются в своих коллективах, — ​подчеркнул Артур Прокопенко. — ​Многие студенты ССУЗов, ВУЗов города Калуги, а также из других городов, понимают эту уникальную возможность, поэтому сразу заключают целевые договоры с предприятием и получают от завода дополнительную стипендию.

Работать на КАДВИ всегда было престижно. Влиться в сплочённый коллектив предприятия — значит обеспечить себе надёжное будущее.

Г. Калуга, ул. Московская, 247

Тел.: (4842) 76-34-89, 76-32-98

https://kadvi.ru/



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