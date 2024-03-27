Клиника ЗДОРОВьЯ - клиника для всей семьи

erid: 2VfnxvLgUaL
Сказки для детей, скидки пенсионерам и комфорт во всем
В «Клинике ЗДОРОВьЯ» уютная атмосфера, мягкие диваны и удобная зона ожидания. Медицинский центр находится в хорошей транспортной доступности, туда можно добраться из любой точки города. У клиники есть своя бесплатная и вместительная парковка, что очень немаловажно для жителей нашего города.
Медицинский центр радует глаз уже с порога. Сразу на входе стоят несколько корзин для бахил, для маленьких посетителей они яркого цвета. Такая приятная деталь поднимает детишкам настроение и скрашивает дальнейший прием у врача.
На первом этаже находится регистратура, причем для стоматологии и педиатрии они отдельные. В клинике нет скопления людей, длинных очередей, а еще повсюду стоят живые цветы, царит приятная и совсем не больничная атмосфера.
Многие калужане доверяют «Клинике ЗДОРОВьЯ», оставляют положительные отзывы и приходят туда целыми семьями.
— Своего врача у нас находят пациенты всех возрастов. Поэтому мы говорим, что наша клиника –это клиника для всей семьи, — рассказала главный врач Марина Георгиевна Вишневецкая.
Для пенсионеров предусмотрены приятные скидки, а с прошлого года в клинике работает педиатрическое отделение. В отделении принимают врачи Калужской детской областной больницы, такие как офтальмолог, травматолог-ортопед, эндокринолог, неонатолог, педиатр и даже гинеколог. Для маленьких пациентов поход к врачу — это стресс, но в медицинском центре его минимизируют за счет игрового формата приема. Ребенок считает, что он попал в сказку, а все, что происходит, — ее интересный сюжет. После приема маленькие пациенты обязательно получают презенты. И никаких слез!
Для пациентов, который хотят пройти полное обследование организма, в клинике разработаны комплексные программы обследования, так называемые check-up. То есть за один визит можно пройти обследование и получить медицинское заключение квалифицированного врача с необходимыми рекомендациями.
Специалисты «Клиники ЗДОРОВьЯ» регулярно проходят курсы повышения квалификации.
— Стараемся создавать условия для того, чтобы врачи могли ездить на конгрессы и конференции, постоянно развиваться в направлениях, которые им интересны, — утверждает главный врач.
Еще одна особенность медицинского центра в том, что врачи совершенствуются не только в профессиональных качествах, но и развивают эмпатию, ведь самое важное — найти контакт с пациентом, человеком, которому необходима помощь. Каждый врач старается помочь пациенту и сделать все возможное, чтобы решить ту проблему, с которой тот пришел в клинику.
— Врач старается оказать пациенту именно помощь, а не услугу, как сейчас модно говорить, — уточняет Марина Георгиевна.
Совсем недавно медицинский центр запустил мобильное приложение для пациентов, с помощью которого можно получать всю необходимую информацию о состоянии своего здоровья, то есть иметь доступ к своей медицинской карте. С помощью удобного интерфейса можно быстро записаться к врачу, узнать информацию о специальных предложениях, акциях и скидках.
«Клиника ЗДОРОВьЯ» ежедневно работает над тем, чтобы у калужан было место, которому не страшно доверить самое дорогое, что есть в нашей жизни, — здоровье своей семьи.
г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 31
e-mail: [email protected]
тел.: +7 (4842) 55-15-15
zdorovie-kaluga.ru
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
На правах рекламы. Лицензия ЛО‑40–01–001400 от 20.09.2017 г. выд. минздравом КО. ООО «Клиника здоровья»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.