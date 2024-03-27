Клиника ЗДОРОВьЯ - клиника для всей семьи

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Сказки для детей, скидки пенсионерам и комфорт во всем

В «Клинике ЗДОРОВьЯ» уютная атмосфера, мягкие диваны и удобная зона ожидания. Медицинский центр находится в хорошей транспортной доступности, туда можно добраться из любой точки города. У клиники есть своя бесплатная и вместительная парковка, что очень немаловажно для жителей нашего города.

Медицинский центр радует глаз уже с порога. Сразу на входе стоят несколько корзин для бахил, для маленьких посетителей они яркого цвета. Такая приятная деталь поднимает детишкам настроение и скрашивает дальнейший прием у врача.

На первом этаже находится регистратура, причем для стоматологии и педиатрии они отдельные. В клинике нет скопления людей, длинных очередей, а еще повсюду стоят живые цветы, царит приятная и совсем не больничная атмосфера.

Лечение без слез!

Многие калужане доверяют «Клинике ЗДОРОВьЯ», оставляют положительные отзывы и приходят туда целыми семьями.

— Своего врача у нас находят пациенты всех возрастов. Поэтому мы говорим, что наша клиника –это клиника для всей семьи, — рассказала главный врач Марина Георгиевна Вишневецкая.

Для пенсионеров предусмотрены приятные скидки, а с прошлого года в клинике работает педиатрическое отделение. В отделении принимают врачи Калужской детской областной больницы, такие как офтальмолог, травматолог-­ортопед, эндокринолог, неонатолог, педиатр и даже гинеколог. Для маленьких пациентов поход к врачу — это стресс, но в медицинском центре его минимизируют за счет игрового формата приема. Ребенок считает, что он попал в сказку, а все, что происходит, — ее интересный сюжет. После приема маленькие пациенты обязательно получают презенты. И никаких слез!

Для пациентов, который хотят пройти полное обследование организма, в клинике разработаны комплексные программы обследования, так называемые check-up. То есть за один визит можно пройти обследование и получить медицинское заключение квалифицированного врача с необходимыми рекомендациями.

Профессионализм и доверие пациентов

Специалисты «Клиники ЗДОРОВьЯ» регулярно проходят курсы повышения квалификации.

— Стараемся создавать условия для того, чтобы врачи могли ездить на конгрессы и конференции, постоянно развиваться в направлениях, которые им интересны, — утверждает главный врач.

Еще одна особенность медицинского центра в том, что врачи совершенствуются не только в профессиональных качествах, но и развивают эмпатию, ведь самое важное — найти контакт с пациентом, человеком, которому необходима помощь. Каждый врач старается помочь пациенту и сделать все возможное, чтобы решить ту проблему, с которой тот пришел в клинику.

— Врач старается оказать пациенту именно помощь, а не услугу, как сейчас модно говорить, — уточняет Марина Георгиевна.

Мобильное приложение для удобства пациентов

Совсем недавно медицинский центр запустил мобильное приложение для пациентов, с помощью которого можно получать всю необходимую информацию о состоянии своего здоровья, то есть иметь доступ к своей медицинской карте. С помощью удобного интерфейса можно быстро записаться к врачу, узнать информацию о специальных предложениях, акциях и скидках.

«Клиника ЗДОРОВьЯ» ежедневно работает над тем, чтобы у калужан было место, которому не страшно доверить самое дорогое, что есть в нашей жизни, — здоровье своей семьи.

г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 31

e-mail: [email protected]

тел.: +7 (4842) 55-15-15

zdorovie-kaluga.ru

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