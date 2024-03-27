Ока в Калуге за сутки поднялась на 132 сантиметра

Уровень воды в реках региона продолжает расти ежедневно. Данные на 27 марта опубликовало в среду региональное ГУ МЧС.

В Оке уровень воды достиг отметки 306 сантиметров от нуля гидропоста. Опасным считается уровень 1350 сантиметров.

Угра в Товарково за сутки поднялась на 114 – до отметки 588 (опасный уровень - 902).

В Спас-Загорье уровень воды в Протве увеличился на 113 сантиметров – до 455 (опасный - 755).

Темпы прибавки воды в Жиздре на территории Козельска замедлились. За сутки плюс 43 сантиметра – до отметки 659 (опасный уровень - 892).