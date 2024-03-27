В Калужской области 9 мужчин получили российские паспорта, но не встали на воинский учет

Их выявили в ходе совместной проверки военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону и военного комиссариата.

Нарушителям вручены повестки для поставки на учет в соответствующий военный комиссариат, - рассказали нам в военном следственном отделе СК России по Калужскому гарнизону.

Такая работа с новыми гражданами РФ будет продолжаться.