ВТБ финансирует новый жилой проект девелопера «Мангазея»

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ВТБ предоставил проектное финансирование компании «Мангазея» на реализацию жилого комплекса «Мангазея на Речном» объемом 117 млрд рублей сроком на восемь лет.

Роман Антощенков, руководитель дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент» банка ВТБ:

«Востребованность качественных жилых проектов в Москве продолжает сохраняться на стабильно высоком уровне. Особенным спросом пользуются объекты с развитой инфраструктурой. Наличие детских садов, школ, магазинов, спортивных объектов, парков и зон отдыха позволяет жителям удовлетворить свои повседневные потребности без необходимости тратить дополнительное время на поездки по городу. С помощью механизма проектного финансирования жилые объекты вводятся в эксплуатацию своевременно, поэтому скоро у многих семей появится возможность жить в комфортабельных условиях».

Дмитрий Гадзина, финансовый директор компании «Мангазея»:

«Мангазея на Речном» – крупнейший проект в портфеле компании, строительство которого мы начнем в ближайшее время. Для нас это не только коммерческий, но и социальный проект: большое внимание в нем мы уделяем общественным пространствам, над которым работаем совместно с авторами парка «Зарядье» бюро CityMakers, качеству и разнообразию инфраструктуры, общая площадь которой превысит 26 000 кв. м. Иметь надежного финансового партнера при реализации такого важного для компании «Мангазея» жилого квартала – дополнительная гарантия того, что все заявленные планы будут реализованы в полном объеме и точно в срок».

О проекте:

«Мангазея на Речном» — город-курорт, площадью 16 гектар, с тремя линиями жилых домов, бульваром и прогулочной набережной протяженностью 3,2 км. Территория проекта примыкает к историческому зданию Северного речного вокзала и парку размером 49 га. В рамках проекта девелопер «Мангазея» возведет порядка 610 тыс. кв. м недвижимости, в том числе муниципальную общеобразовательную школу на 825 мест, два детских сада и физкультурно-оздоровительный комплекс, площадью 6 тыс. кв. м. Проект расположен в шаговой доступности от ст. м. «Речной вокзал» и «Беломорская». Архитектурная концепция принадлежит компании APEX.

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