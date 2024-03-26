Косули попали в объектив в Калужской области

Наш читатель встретил несколько детенышей около дороги в Козельском районе.

- Мама стояла неподалеку и наблюдала за детенышами. Они нас заметили, но не убегали, ну и мы из машины выходить не стали, чтобы не потревожить, - уточнил мужчина.

Обычно эти животные очень осторожны и срываются с места при посторонних звуках. Они могут развить скорость до 60 километров в час, а прыгают на 7-8 метров в длину.