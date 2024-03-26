В Калужской области апрель начнется с майского тепла

Судя по данным метеоцентра «Фобос», март в Центральной России завершится теплой погодой. Уже к концу недели температура воздуха может повыситься до майских значений.

Синоптики обещают, что на смену дождям и пасмурному небу в апреле придет солнце. В первых числах в Калужской области может потеплеть аж до +18, ночью воздух будет прогреваться от +5 до +13. Судя по данным специалистов, такие показатели больше характерны для конца весны.

К выходным похолодает до +11, могут пройти кратковременные дожди. В среднем температура будет превышать норму на 2-3 градуса.

В последней декаде месяца в Россию может нагрянуть арктическое вторжение, которое принесет вместе с собой похолодание. Однако, по словам синоптиков, это является нормой как для весны, так и для начала лета.