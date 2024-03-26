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В Калуге на голосовании за благоустройство территорий лидирует Яченское водохранилище

Софья Фирсова, Фото: Пресс-служба правительства Калужской области
Опубликовано: 26.03.2024 14:53 3 397
В Калуге на голосовании за благоустройство территорий лидирует Яченское водохранилище

Онлайн-голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Оно продлится с 15 марта по 30 апреля.

Как уточняет пресс-служба регионального правительства, по данным на 26 марта в Калуге лидирует благоустройство территории, прилегающей к Яченскому водохранилищу. За объект проголосовали 9624 человека.

На втором месте бульвар имени Степана Разина – 3314 голосов.

За благоустройство бульвара Чичерина проголосовали 2511 человек.

На четвертом месте благоустройство территории водоема в микрорайоне Бушмановка. За него свой голос отдали 2160 жителей региона.

За благоустройство территории вокруг пруда в районе дома №15 на улице Генерала Попова – 1502 голоса.

Пятую строчку занимает общественная территория «Алешкин пруд» в деревне Верховая – 1447 голосов.

1363 человека проголосовали за благоустройство уличной спортивной полосы препятствий по ул.Гурьянова, д. 65, территория МБОУ «СОШ №49».

На последнем месте благоустройство общественной территории у дома № 6 по бульвару Энтузиастов города Калуги. За него свой голос отдали 1256 человек.

Отдать свой голос могут жители Калужской области старше 14 лет с помощью платформы 40.gorodsreda.ru.

Софья Фирсова, Фото: Пресс-служба правительства Калужской области
Опубликовано: 26.03.2024 14:53 3 397
Тэги: общество
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