В Калуге началась генеральная уборка

В горуправе новое лицо: за городское хозяйство теперь отвечает Татьяна Арен, отлично себя зарекомендовавшая в должности директора «Службы единого заказа городского хозяйства». Именно ей городской голова Дмитрий Денисов поручил осуществить генеральную уборку Калуги после надоевшей зимы.

Первые субботники состоятся в Калуге уже в эту субботу, 30 марта на Правом берегу, у Комсомольского скверика, в Куровском.

Ещё одна важнейшая тема, которую отслеживают городские власти - половодье. Под угрозой подтопления несколько пригородов Калуги. А лёд на многих реках начал движение и выходить на него сейчас крайне опасно для жизни.

Генеральная уборка Калуги

Ежегодно с приходом тепла на улицах Калуги вырастают, нет, не подснежники, а все то, что было скрыто под снежным покровом. Радости от лицезрения всего обнажившегося мусора не испытывает никто. Именно поэтому, ежегодно март – апрель традиционное время субботников.

Нынешняя зима выдалась нелегкой. Снегопады помимо всех прочих неприятностей заставили усиленно обрабатывать дороги и тротуары песком и специальными смесями. Растаявший снег оставил после себя песчано-грязевую подушку, которую тоже необходимо убрать.

Не лучше ситуация и во дворах, междворовых участках, в скверах и парках Калуги. Теме генеральной уборки города была посвящена прошедшая в понедельник, 25 марта, планерка городского головы Калуги.

– Наши бригады вышли на весеннюю уборку Калуги с 18 марта, - рассказала исполняющая обязанности начальника управления городского хозяйства Калуги Татьяна АРЕН. - Работает 12 бригад. Очищают прилотковую часть дорог, тротуары, мусор. Такие работы уже проведены на улицах Болдина, Ленина, Кирова, на Набережной, на мостовых развязках. Сейчас мы начали переоборудование нашей спецтехники для работы в тёплый период.

С наступлением благоприятных погодных условий в Калуге начнут приводить в порядок после зимы воинские захоронения Калуги.

- Но не позднее 30 апреля, - добавила Татьяна Арен. - Памятники начнут чистить с 4 апреля. А с 1 апреля в Калуге начнется расконсервация фонтанов.

Ориентировочно 19 и 24 апреля в Калуге пройдут массовые субботники. Всего за эти дни будет очищено более 120 территорий Калуги. Предположительно, в них примут участие более тысячи человек.

- Официальными субботниками мы все проблемы не решим, - отметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - УК должны подключиться, и наши подведомственные учреждения тоже обязательно должны подключиться. Кроме этого, на субботники обязательно выйдут и все наши управления и сотрудники городской управы.

К весеннему приведению в порядок города активно подключились ТОСы Калуги.

– 30 марта на субботник выйдет ТОС «Правобережье», - рассказала заместитель начальника управления по работе с населением на территориях Ольга ДУБАЧЕВА. - Работы будут проводиться в сквере Матери, около стелы Генерала Попова. В тот же день ТОС «Куровской» запланировал субботник на Липовой аллее. Сквер имени 50-летия ВЛКСМ ТОС «Созвездие» будет приводить в порядок тоже 30 марта. ТОС «Суворовский» начнет субботник 30 марта на Пролетарской в полдень. Приглашаю всех желающих присоединиться.

ТОСами спланированы субботники по 414 адресам в Калуге. Как только он будет окончательно составлен, его опубликуют а сайте городской управы Калуги.

Все желающие принять участие в весенней уборке города могут обратиться по месту жительства в свои УК, ТОСы. Им выдадут необходимый инвентарь.

Чтоб колесо в яму не попало

Ямочный ремонт в эти дни одна из самых злободневных тем. Сейчас город заканчивает ямочный ремонт литой асфальтовой смесью. Всего за весь зимний период было залито 2727 квадратных метров дорог. Это 97% от всех запланированных работ.

- В ближайшие дни мы завершим эти работы, - заверила Татьяна Арен. - У нас остались участки на Грабцевском шоссе в районе Дубравы и участок Грабцевского шоссе до улицы Прончищева. После этого перейдем к ямочному ремонту горячей смесью. Завод, который будет поставлять нам эту смесь будет расконсервирован ближе к 18 апреля.

В первую очередь техника и рабочие будут выезжать на участки дорог, которые вызвали наибольшее число жалоб от калужан. Этим летом в Калуге отремонтируют улицу Огарева и площадь Победы.

Обнинску повезло больше?

Среди вопросов калужан, поступивших к началу совещания городского головы Калуги, сразу несколько человек «лайкнули» недоумение одного из жителей областного центра по поводу того, что в Обнинске, почему-то нет проблем с вывозом мусора, хотя в регионе работает единый Калужский региональный экологический оператор. Действительно, как же так: оператор один, а в наукограде мусор с контейнерных площадок вывозят качественно и в срок?

- Дело в том, что у нас с Обнинском разные перевозчики, - объяснил ситуацию Дмитрий Денисов. - У нас организует вывоз мусора государственное предприятие Калужской области «КРЭО», а в Обнинске этим занимается другая организация. Сегодня у города к ГП «КРЭО» есть очень много вопросов. Мы вынуждены их привлекать к административной ответственности за несвоевременный вывоз мусора. В Обнинске такой проблемы нет, там предприятие не пикируется с властями, а убирает все подряд и в установленные сроки.

Нам еще далеко до идеала, но в этом году мы с ГП КРЭО наметили пути решения проблемы вывоза мусора. С помощью региональной власти, думаю, нам удастся решить вопрос покупки дополнительной спецтехники.

Лёд тронулся, господа…

На Оке заканчивается ледоход и начался подъем воды. Начало половодья подтвердили и на совещании в городской управе Калуги.

- За сутки вода в Оке в городской черте Калуги поднялась на 48 сантиметров, - рассказала представитель отдела по организации защиты населения Наталия ЕГОРОВА. - . Сейчас она на отметке 43 сантиметра от ноля гидропоста. В Жиздре, притоке Оки, уровень повысился более значительно — на 72 сантиметра. Она сейчас на отметке 544 сантиметра. До выхода на пойму Жиздре осталось чуть более полуметра.

На Яченском водохранилище и прудах ещё есть лед, однако он крайне непрочен и выходить на него опасно для жизни. Мы ежедневно проводим разъяснительную работу с рыбаками. Хочу обратиться к родителям – обязательно объясните своим детям, что сейчас категорически запрещается приближаться к водоемам.

Поднимается уровень воды и в малых реках.

- Наблюдается уже подтопление мостового сооружения в деревне Груздово. Это улица Крымская. Там будет выставлен пост службы спасения. Также наблюдается подтопление талыми водами жилого сектора. Это у нас деревни Шопино, деревня Мстихино. Там у нас попадают под подтопление как многоквартирные жилые дома, так и частный жилой сектор, - уточнила Наталия Егорова.

Кроме того, в зоне подтопления могут оказаться деревни Лобаново и Бабенки. В этих населенных пунктах проводится подомовой обход, запланировано введение ограничений для транспорта.