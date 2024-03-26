В Калуге сняли начальника управления по работе с населением

Бывший полицейский Алексей Гапонов проработал в этой должности полтора года.

Как сообщил 26 марта городской голова Дмитрий Денисов, Гапонов назначен заведующим отделом по организации защиты населения.

Нового начальника для управления пока не нашли. На эту позицию подбирают, как рассказал Денисов, «грамотного и ответственного руководителя, который станет частью городской команды и будет готов работать на совесть».