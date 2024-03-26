Кредитная карта или кредит? Что выбрать.

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Комментарии от специалиста, Управляющего филиалом АКБ « ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга Агеева Вячеслава Павловича:

«Вам одобрена кредитная карта, которую вы можете получить уже сегодня!» - такую фразу однажды слышал каждый, ответив на звонок из банка.

Одни сразу бросают трубки. Кто-то сразу отвечает, что нет необходимости. Особо интересующиеся дослушивают предложение сотрудника банка, а затем бегут получить кредитную карту с таким выгодным предложением.

Кредитная карта очень удобна, но для того, чтобы она не стала обузой и не загнала вас в большие долги, необходимо знать ряд нюансов, учитывая которые вы сможете быстро и выгодно совершать действительно выгодные покупки.

Начнем с самого главного – если вам позвонили и представились сотрудником банка не забывайте, что нельзя сообщать никаких персональных данных, паролей, кодов, данных карт и др., даже если у вас нет сомнений, что вам звонит сотрудник банка. Мошенники никогда не выглядят, как мошенники!

Теперь поясню, когда нужна кредитная карта и чем она лучше обычного кредита:

когда у вас уже есть на руках кредитная карта, у вас всегда с собой есть дополнительный «кошелёк», которым можно воспользоваться при необходимости без дополнительных обращений в банк;

чаще всего у кредитной карты есть определенный льготный период, в течение которого вы можете вернуть денежные средства и не платить проценты за пользование кредитом. Но имейте ввиду, что на получение наличных денег с карты льготный период обычно не распространяется;

многие банки начисляют кешбэк за покупки при оплате кредитной картой.

После того, как уяснили плюсы кредитной карты, надо обязательно помнить и о минусах:

процентная ставка по кредитной карте чаще всего выше, чем по потребительским кредитам, это надо иметь ввиду, когда знаете, что у вас не получится внести платежи в рамках льготного периода;

даже если вы не пользуетесь кредитной картой, необходимо платить ежегодную или ежемесячную комиссию за её обслуживание;

за снятие наличных денежных средств в банкомате взимается комиссия;

за перевод денежных средств также будет взиматься комиссия;

размер кешбэка может меняться банком в любой момент по своему усмотрению;

в зависимости от договора могут меняться и другие условия обслуживания кредитной карты.

И только тогда, когда вы действительно понимаете все плюсы и минусы, можно начинать выбирать банк и кредитную карту, с самыми выгодными для вас условиями.

Надеюсь эта статья была вам полезна и хочу напомнить, что специалисты Фора-Банка всегда готовы проконсультировать вас по вопросам, связанным с кредитными картами, а так же по любым другим банковским продуктам. Ждем вас в наших офисах обслуживания.

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