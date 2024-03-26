Кредитная карта или кредит? Что выбрать.

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Комментарии от специалиста, Управляющего филиалом АКБ « ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга Агеева Вячеслава Павловича:
«Вам одобрена кредитная карта, которую вы можете получить уже сегодня!» - такую фразу однажды слышал каждый, ответив на звонок из банка.
Одни сразу бросают трубки. Кто-то сразу отвечает, что нет необходимости. Особо интересующиеся дослушивают предложение сотрудника банка, а затем бегут получить кредитную карту с таким выгодным предложением.
Кредитная карта очень удобна, но для того, чтобы она не стала обузой и не загнала вас в большие долги, необходимо знать ряд нюансов, учитывая которые вы сможете быстро и выгодно совершать действительно выгодные покупки.
Начнем с самого главного – если вам позвонили и представились сотрудником банка не забывайте, что нельзя сообщать никаких персональных данных, паролей, кодов, данных карт и др., даже если у вас нет сомнений, что вам звонит сотрудник банка. Мошенники никогда не выглядят, как мошенники!
Теперь поясню, когда нужна кредитная карта и чем она лучше обычного кредита:
После того, как уяснили плюсы кредитной карты, надо обязательно помнить и о минусах:
И только тогда, когда вы действительно понимаете все плюсы и минусы, можно начинать выбирать банк и кредитную карту, с самыми выгодными для вас условиями.
Надеюсь эта статья была вам полезна и хочу напомнить, что специалисты Фора-Банка всегда готовы проконсультировать вас по вопросам, связанным с кредитными картами, а так же по любым другим банковским продуктам. Ждем вас в наших офисах обслуживания.
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