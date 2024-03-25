Жителей Калужской области предупредили об опасных сообщениях

В пресс-службе правительства Калужской области опубликовали скриншот переписки незнакомца и жителя региона. На нем некий человек предлагает «прикоснуться к этому миру» и пойти на преступление за большую сумму.

Власти предупредили, что эти сообщения рассылаются с целью посеять панику и испугать. Людей убедительно просят не поддаваться на провокации и обсудить данную тему с детьми.

Таких пользователей лучше сразу добавлять в черный список и не вступать с ними в диалог.

По данным Телеграмм-канала Baza, такие предложения приходят массово по всей стране. Иногда незнакомцы предлагают минировать здания за деньги. В основном преступники действуют через Телеграм. Они обещают предоставить план действий, оружие. Если их собеседник не идет на контакт, то начинают сыпать угрозами.

Как уточняет источник, 24 марта 14-летней девочке предложили заминировать поезд Йошкар-Ола-Москва. Она все рассказала полиции, после чего все вагоны тщательно осмотрели, но ничего не нашли.

За массовое убийство предлагают от 250 тысяч рублей до 2 миллионов.