Калугу попала в десятку культурных городов России

Результаты опроса, который был проведен ко Дню работника культуры, в понедельник опубликовал сервис ТВИЛ.

Москва и Санкт-Петербург не участвовали в исследовании.

В итоге Калуга оказалась на восьмом месте после Калининграда, Ярославля, Петрозаводска, Екатеринбурга, Архангельска, Владимира и Волгограда. В топ-10 также попали Иркутск и Вологда.

Авторы опроса отметили, что респонденты могли отметить несколько вариантов ответа.