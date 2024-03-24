«Они удивляются тишине, не привыкли еще»: калужский педагог рассказала, как проходит первый день в лагере для детей из Белгородской области

Ранее мы сообщали, что в субботу, 23 марта, на вокзал Калуга-1 прибыл поезд с детьми из Белгородской области.

Ребята приехали на одну смену, которая длится 21 день. Им от 7 до 18 лет.

Мы побеседовали с начальником педагогического отдела одного из оздоровительных лагерей. Она рассказала, что пока что некоторые воспитанники немного растеряны и адаптируются к новой обстановке. Малыши скучают по родителям. Однако опытные вожатые делают все, чтобы маленькие гости поскорее адаптировались.

В лагере предусмотрено пятиразовое питание, душевые с горячей и холодной водой. Туалетные комнаты есть в каждой комнате. В них живут по 4-5 человек.

Судя по словам педагога, все дети довольны. Сегодня они участвовали в веревочном тренинге. Это игра на сплочение, которая помогает быстрее познакомиться и узнать друг друга.

- Вечером будем рисовать отрядные уголки. Потом дети их защищают на конкурсе, - рассказала начальник педагогического отдела. - С вожатыми у них установился контакт.

Наша уточнила, что в лагере дежурит педиатр. Для детей подготовили много спортивных соревнований, игр. Они будут посещать бассейн.

- Ребята пока не привыкли к тишине. У нас работает психолог, которая всегда готова обсудить любые проблемы, - отметила женщина.

В лагере смену из Белгорода принимают уже третий раз. Дети, которые приехали сейчас, до этого здесь не были, но уже с удовольствием участвуют во всех мероприятиях.