В калужском экопарке умер лев Чандр

В воскресенье, 24 марта, сотрудники калужского экопарка сообщили печальную новость. Около восьми утра умер вожак львиной стаи – лев Чандр.



За жизнь льва боролись долгое время.



В данный момент экопарк закрыли. О причинах смерти льва сообщат после того, как будут готовы результаты анализов.



Калужане опечалены смертью Чандра.



- Наш царь всегда будет в сердце, - написала калужанка под трагичным постом.

Софья Фирсова, фото сотрудников экопарка Опубликовано: 24.03.2024 16:58 825