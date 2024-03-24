В Калужской области ищут двух мужчин

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» сообщили о поисках двух мужчин в Калужской области.

Первый пропавший – Виктор Кузнецов. О местонахождении мужчины неизвестно с 21 марта. Последний раз его видели в деревне Стрельна Сухиничского района.

Приметы пропавшего:

Рост 180 сантиметров

Худощавое телосложение

Волосы русого цвета

Голубые глаза

Он был одет в темно-коричневую куртку с капюшоном, белый свитер, черные спортивные брюки с зелеными полосками. На голове мужчины черная шапка, а на ногах резиновые тапки.

Второй мужчина пропал в областном центре. Местонахождение 70-летнего Владимира Бабенко неизвестно с 23 марта.

Приметы пропавшего:

Рост 170 сантиметров

Плотное телосложение

Волосы седые

Пенсионер был одет сине-зеленую куртку, оранжевые брюки, синюю рубашку в клетку. На ногах у мужчины зеленые сапоги, на голове серая шапка.

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