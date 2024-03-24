Реконструкция Дома гражданского губернатора пошла не по плану

В здании, построенном в конце 19 века, работы по реконструкции вскоре должны были завершиться. Однако, судя по словам сенатора Анатолия Артамонова, процесс пошел не по графику.



Как уточнил Артамонов, вина на недобросовестном проектировщике. Он планирует провести совещание в Москве, пригласить подрядчика и найти решение проблемы.



В 2015 году здание решили использовать для выставок Эрмитажа. Оно находится на улице Карла Маркса,6.

Софья Фирсова Опубликовано: 24.03.2024 15:12 335