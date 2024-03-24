Артамонов пригрозил подрядчику за плохое качество работ при строительстве ТЮЗа

В пятницу, 22 марта, сенатор Анатолий Артамонов приехал на площадку, где сейчас идет строительство Театра юного зрителя. Ранее он посещал ее месяц назад.

Анатолий Артамонов назвал его «дворцом юного зрителя». Он отметил, что место для здания выбрали хорошее, ведь рядом детская площадки и фонтан.

Однако сенатор снова остался недоволен качеством работ и невыполнением их в срок.

Он пообещал снова наведаться на стройку через 3-4 недели с проверкой.