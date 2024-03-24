На флагах административных зданий в Калуге появились траурные ленты

В память о погибших во время теракта в «Крокус Сити холле» на флагах зданий в Калуге повесили траурные ленты.

Судя по последним данным минздрава Подмосковья, число пострадавших увеличилось до 154 человек.

- Специалисты отряда «Центроспас» и Центра «Лидер» МЧС России разобрали и вынесли более 250 кубометров конструкций. На месте работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи, - сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.