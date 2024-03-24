В России объявили день общенационального траура

24 марта - день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». На здании администрации губернатора Калужской области приспустили флаг. Все развлекательные и спортивные мероприятия отменены.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша от себя и жителей региона выразил соболезнования всем семьям погибших.

-Сил и скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим. Всем нам – еще большей сплоченности, - отметил он. - Мы вместе. Нас не сломить.

Последние данные по трагедии:

На данный момент по информации Следственного комитета РФ при теракте погибло 133 человека. По данным МЧС пострадало 152 человека, среди которых пятеро - дети.

Сейчас на место происшествия привезли тяжелую технику. Людей ищут под завалами.

Представители компании заявили, что здание «Крокуса» восстановят.