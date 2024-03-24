30 лет Законодательному Собранию. Выпуск юбилейной почтовой продукции и открытие историко-документальной выставки

21 марта в преддверии 30-летия областного парламента состоялась торжественная церемония специального гашения почтовых конвертов.

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев отметил:

- Сегодня мы вместе с «Почтой России» проводим церемонию специального гашения конвертов. В Законодательном Собрании подобное мероприятие проводится впервые. Спасибо «Почте России», всем, кто причастен к выпуску этой почтовой продукции.

50 тысяч конвертов поступят в обращение во все почтовые отделения области. Каждый желающий сможет отправить письмо в памятном конверте своим родным и близким в любой уголок страны.

На конверте изображено одно из известнейших мест Калуги – площадь Старый Торг: здание, в котором ранее располагался облисполком и Совет народных депутатов, в настоящее время – Администрация Губернатора и Законодательное Собрание, памятник «собирателю русских земель» Ивану III, на заднем плане - Калужская Епархия. Это исторический центр, имеющий непосредственное отношение к периоду становления и деятельности парламента.

В этот же день в Государственном архиве Калужской области открылась выставка, посвященная юбилею парламента.

В экспозиции представлены документы из собрания Государственного архива и личных коллекций парламентариев, книги, фотографии, бюллетени, предметы и другие материалы.

На торжественном мероприятии присутствовали: председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, заместитель губернатора Карина Башкатова, депутат Государственной Думы Ольга Коробова, сенатор Российской Федерации Александр Савин, председатель Избирательной комиссии региона Александр Буков, депутаты, представители органов государственной власти и местного самоуправления.

Участников приветствовал Геннадий Новосельцев:

- На выставке представлены интересные и важные документы, отражающие все периоды деятельности Законодательного Собрания - правопреемника Калужского областного Совета народных депутатов. На фотографиях запечатлены люди, которые стояли у истоков формирования регионального парламентаризма, принимали Устав и другие нормативно-правовые акты. Всего за это время было принято около 7 тысяч документов.

Он поблагодарил специалистов Государственного архива за помощь в подготовке выставки.

- Думаю, выставка будет интересна не только депутатам и специалистам-историкам, но и жителям Калужской области, которые интересуются историей родного края, - сказал Геннадий Новосельцев.

Начальник управления по делам архивов Майя Добычина провела экскурсию по экспозиции, рассказала об основных вехах становления и развития регионального парламента.

Впечатлениями о ней поделились депутаты областного парламента текущего и предыдущих созывов.

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Виктор Бабурин:

- Представленные фотографии, материалы и документы подробно освещают все этапы формирования областного парламента за 30 лет, прослеживается преемственность. Безусловно, это наша история! Каждый созыв, каждый депутат - авторитетные люди, которые внесли значительный вклад в развитие Калужской области. Нельзя не отметить раздел, посвященный сегодняшним событиям – специальной военной операции, участию и помощи нашим бойцам со стороны депутатов Законодательного Собрания.

Заместитель председателя Законодательного Собрания III и V созывов Галина Донченкова:

- В Законодательном Собрании я проработала два созыва, и могу сказать, что опыт парламентской деятельности мне очень пригодился в дальнейшем. Осматривая экспозицию, чувствую свою причастность к истории парламента. Я благодарна Законодательному Собранию, всем коллегам за совместную работу.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Ирина Яшанина:

- Приятно, что работа, проделанная депутатами всех созывов, архивируется, запечатлена на фотографиях. В первых созывах многие вопросы не были регламентированы, поэтому значительное время уделялось подготовке документов. Сейчас законодательство совершенствуется, много внимания уделяется текущим задачам, поддержке участников специальной военной операции, что требует активности и сплоченности парламентариев.

Глава городского самоуправления Обнинска, председатель Обнинского городского Собрания Геннадий Артемьев:

- Период IV созыва, когда я работал заместителем председателя регионального парламента, был интересным и напряженным. Это было время вызовов, принимались законы, связанные с развитием экономики, созданием кластеров. С удовольствием его вспоминаю. Выставка очень интересная. Вызывает гордость все, что сделано Калужской областью.

Работа выставки продлится до 14 июня. С экспозицией можно ознакомиться по адресу: г.Калуга, ул. Баррикад, 172. Запись по телефону: (4842) 705 378. Вход свободный.