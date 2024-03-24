На заседании сессии Законодательного Собрания приняты социально значимые законы

21 марта состоялось очередное заседание сессии Законодательного Собрания.

Геннадий Новосельцев: «Выборы Президента России определили на ближайшую перспективу жизнь нашего государства»

Подведены официальные итоги голосования по выборам Президента России. Выступая на заседании сессии, председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев поблагодарил всех жителей области, принявших участие в голосовании.

- Безусловно, это событие определило на ближайшую перспективу жизнь нашего государства. Спасибо всем организаторам выборов, сотрудникам службы правопорядка – ни одного инцидента на избирательных участках в Калужской области не произошло. Поздравляю всех с хорошим, серьезным результатом, - сказал председатель.

Напомним, что явка на выборах Президента страны составила 77%. Более 76 млн граждан отдали свои голоса за кандидатуру Владимира Путина.

Проиндексированы выплаты приемным родителям, опекунам и попечителям

Размер индексации - 4,5%. В результате вознаграждение приемным родителям составляет:

- за воспитание приемного ребенка в возрасте до 3 лет – 15979 рублей;

- за воспитание приемного ребенка в возрасте от 3 до 18 лет – 15365 рублей;

- за воспитание приемного ребенка-инвалида (в возрасте до 3 лет) – 29290 рублей;

- за воспитание приемного ребенка-инвалида (в возрасте от 3 до 18 лет) – 26625 рублей.

Выплаты опекунам и попечителям устанавливаются в следующих размерах:

- на каждого ребенка, находящегося под опекой (попечительством) - 8402 рубля;

- неработающим опекунам - 8402 рубля на каждого гражданина, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства и находящегося под опекой;

- работающим опекунам и опекунам, являющимся пенсионерами, – 2522 рубля на каждого гражданина, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства и находящегося под опекой.

Размер денежных средств на содержание находящихся под опекой (попечительством) детей - 14516 рублей.

Размер ежемесячной компенсационной выплаты опекунам совершеннолетних недееспособных граждан составит 2541 рубль.

Дополнительные меры соцподдержки на 2024 год установлены для ряда категорий медицинских работников, не получающих выплаты в соответствии с федеральным законодательством. Размер региональных выплат - от 4500 рублей младшему медицинскому персоналу до 18500 врачам. Аналогичная мера поддержки действовала и в прошлом году.

Увеличены выплаты специалистам, работающим на селе, и льготным категориям граждан

Размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилых помещений и коммунальных услуг специалистам, работающим в сельской местности, а также достигшим возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), и тем, кому назначена досрочная пенсия по старости, проиндексирован на 4,5%.

Увеличилась и ежемесячная доплата руководителям сельскохозяйственных организаций, достигшим 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и тем, кому назначена досрочная пенсия по старости или страховая пенсия по инвалидности.

Ее размер составляет: 3382 рубля – при стаже работы от 15 до 20 лет; 5073 рубля – для тех, кто имеет стаж от 21 до 25 лет; 6764 рубля – при стаже работы от 26 до 30 лет; 8455 рублей – при наличии стажа более 30 лет.

На эту же величину проиндексированы выплаты многодетным семьям, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам участникам боевых действий, получившим инвалидность, вдовам и родителям погибших военнослужащих.

Подведены итоги конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципалитетов в 2023 году

Соответствующее постановление приняли депутаты Законодательного Собрания.

Победителями были признаны:

В группе сельских поселений:

1 место - Сельская Дума СП «Село Шлиппово» (Сухиничский район);

2 место - Сельская Дума СП «Село Трубино» (Жуковский район);

3 место - Сельская Дума СП «Деревня Ивановское» (Износковский район).

В группе городских поселений:

1 место - Городская Дума ГП «Город Сухиничи» (Сухиничcкий район);

2 место - Городская Дума ГП «Город Боровск» (Боровский район);

3 место - Городская Дума ГП «Город Киров» (Кировский район).

В группе муниципальных районов:

1 место - Районная Дума МР «Сухиничский район»;

2 место - Районная Дума МР «Жуковский район»;

3 место - Людиновское Районное Собрание МР «Город Людиново и Людиновский район».

В группе городских округов:

Обнинское городское Собрание городского округа «Город Обнинск».

В номинации «Активные участники конкурса» отмечены представительные органы следующих муниципальных образований:

- Совет депутатов МР «Барятинский район»;

- Районное Собрание МР «Козельский район»;

- Районное Собрание представителей МР «Юхновский район».

В номинации «За вклад в патриотическое воспитание»:

- Сельская Дума СП «Деревня Выползово» (Кировский район);

- Районное Собрание депутатов МР «Малоярославецкий район»;

- Сельская Дума СП «Село Хвастовичи» (Хвастовичский район).

В номинации «За результативную работу депутатов в решении вопросов благоустройства» победителями стали:

- Районное Собрание представителей МР «Думиничский район»;

- Районное Собрание МР «Жиздринский район»;

- Сельскую Думу СП «Село Любунь» (Спас-Деменский район).

В номинации «За эффективный депутатский контроль»:

- Районное Собрание МР «Бабынинский район»;

- Сельская Дума СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» (Перемышльский район);

- Собрание Представителей СП «Октябрьский сельсовет» (Ферзиковский район).