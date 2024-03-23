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В Калугу из Белгородской области привезли 294 ребенка

Софья Фирсова. Фото автора.
Опубликовано: 23.03.2024 15:22 0 313
В Калугу из Белгородской области привезли 294 ребенка

В субботу, 23 марта, Калужская область приняла 294 ребенка из Щебекинского и Грайворонского районов Белгородской области.

Для встречи маленьких гостей на вокзал Калуга-1 приехали представители властей, волонтеры и врачи.

Дети выходили из поезда и сразу же попадали в заботливые руки волонтеров «Красного креста». Они взяли у детей сумки и чемоданы и проводили до автобусов. 

Кто-то из детей крепко прижимал к себе игрушки, а кто-то сразу стал громко рассказывать волонтерам о том, как прошла поездка.

Председатель Калужского регионального отделения российского Красного креста Лариса Пахомова рассказала, что дети видят мир добрым и счастливым, поэтому порой спокойнее взрослых. 

Вожатая одного из лагерей Анастасия Назарова встречает белгородскую смену уже третий раз. 

- Мы всегда готовы к приему детей. Все не выспались, зевают, - уточнила вожатая. 

Судя по словам девушки, им уже удалось найти контакт с детьми. 

Дети проведут в лагерях смену, которая длится 21 день. Им обеспечат культурно-развлекательную и спортивную программу. Опытные специалисты по работе с детьми настроены на то, чтобы помочь нашим гостям забыть о жесткокожий реальности и погрузиться в мир детства с помощью игр и разговоров по душам.

Софья Фирсова. Фото автора.
Опубликовано: 23.03.2024 15:22 0 313
Тэги: общество
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