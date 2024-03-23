Калужский аэропорт усилил меры безопасности

- В международном аэропорту «Калуга» усилены меры безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в терминалах, - говорится в заявлении пресс-службы. - В связи со страшной трагедией в Crocus City Hall международный аэропорт «Калуга» выражает глубочайшие соболезнования и сообщает об усилении мер безопасности, а именно: досмотра пассажиров, их багажа и грузов, а также воздушных судов, выполняющих рейсы в аэропорту «Калуга».

Пассажиров попросили заблаговременно прибывать в аэропорт для вылета и соблюдать все требуемые меры при прохождении контрольных пунктов досмотра.

При этом заявляется, что аэропорт продолжает работу в штатном режиме.