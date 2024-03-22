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ВТБ получил две награды премии Банки.ру

Опубликовано: 22.03.2024 15:16 0 163
ВТБ получил две награды премии Банки.ру

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Экспертный совет премии Банки.ру отметил ВТБ в номинациях «Ипотечный кредит года» с продуктом «Вторичное жилье» и «Потребительский кредит года».

На рынке ипотечного кредитования ВТБ – один из многолетних лидеров. В 2023 году банк направил 1,5 трлн рублей на поддержку ипотечных заемщиков, увеличив на 40% показатель 2022 года. Результат стал для банка рекордным за всю историю работы.
 
В прошлом году ВТБ запустил спецпрограммы со сниженной процентной ставкой, ввёл дисконты для заёмщиков, готовых перевести зарплату в ВТБ из другого банка. Для получения ипотеки снижен минимальный возраст и упрощены требования к общему трудовому стажу: теперь он может составлять всего три месяца. Для удобства клиентов банк активно развивал цифровые сервисы: например, на сайте Банки.ру ВТБ внедрил упрощенный процесс оформления заявки. Он ускоряет получение жилищного кредита и в разы уменьшает объем предоставляемых клиентом данных. Получить решение по ипотеке пользователи могут всего за несколько минут.
 
По кредитам наличными за прошлый год клиенты ВТБ получили свыше 1 трлн рублей, что на 36,5% больше результатов 2022 года. ВТБ значительно расширил возможности для новых клиентских сегментов (нотариусы, адвокаты, самозанятые). Банк стал оформлять кредиты на небольшие суммы – от 5 до 30 тысяч рублей, а также увеличил максимальную сумму для получения средств – до 40 млн рублей. Новыми продуктами для клиентов стали кредит наличными под залог транспортного средства, доставка кредитов наличными.
 
«Большую часть прошлого года ставки на рынке кредитования были низкими, поэтому у заемщиков была возможность решить свои долгосрочные финансовые задачи. Нам было важно поддержать клиентов не только выгодными условиями, но и расширить программы для новых сегментов, запустить дисконты для зарплатных клиентов, активно развивать цифровые сервисы. Мы рады, что наши усилия отмечены в ипотеке и кредитах наличными, на которые в прошлом году пришлось более 90% всех продаж. В этом году мы стараемся поддерживать финансовые запросы клиентов даже в условиях высокой ключевой ставки и ждем смягчения риск-политики регулятора, когда на рынке вновь настанет время заемщика», – отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов.
  
Справка
Премия Банки.ру — одно из главных событий российского финансового рынка, которое помогает клиентам получить экспертную непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний. Премия проводится ежегодно: за 16 лет было вручено более 300 наград лучшим банкам, МФО, страховым и инвестиционным компаниям.

 
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.

 

Опубликовано: 22.03.2024 15:16 0 163
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