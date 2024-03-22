В Калужской области образовательный центр отремонтировали за 9 миллионов

После публикации о неподобающих условиях для воспитанников одного из образовательных центров региона, прокуратура провела проверку. Судя по данным надзорного ведомства, учреждение действительно нуждалось в ремонте.

Никаких мер до проверки не предпринималось.

На ремонтные работы выделили 9 миллионов рублей.