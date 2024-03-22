Жизнь по вызову: калужане описали идеального таксиста

Сегодня, 22 марта, во всем мире отмечается Международный день таксиста.

Мы решили поинтересоваться у наших жителей о том, каким же должен быть идеальный водитель по вызову.

Весь набор качеств идеального таксиста смотрите в нашем видеосюжете.