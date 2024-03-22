Огурцы и рыба подешевели в Калужской области

В пятницу, 22 марта, правительство региона опубликовало официальную статистику, которую назвали на заседании штаба, которое провел заместитель министра – начальник управления потребительского рынка и лицензирования министерства конкурентной политики Лев Марченков.

Огурцы за неделю подешевели на 5,01%, рыба мороженая неразделанная — на 1,09%, вареная колбаса — на 0,76%.

В то же время капуста подорожала на 2,8%, лук — на 1,43%, сахар — на 0,45%.