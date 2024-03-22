В Калужской области уровень воды в Оке снизился

Из-за активного движения льда уровень воды реки Оки в Калуге снизился на 2 сантиметра. Об этом информирует единая диспетчерская служба.

В верхнем течении реки около города Белев и города Алексин уровень воды поднялся на 15-30 сантиметров.

Судя по данным источника, около Белева лед полностью разрушился, а вот около Алексина лед еще не тронулся.