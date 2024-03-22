Фестиваль кофейной культуры «Энергия кофе» пройдет в Калуге второй раз

Он состоится с 12 апреля по 12 мая.

Участие в фестивале примут 34 кофейни, где в течение месяца гостям будут предлагать авторские напитки и десерты.

Мероприятие пройдет при поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Как рассказала заместитель генерального директора Агентства развития бизнеса Ирина Хаврошина, главная идея фестиваля – это познакомить калужан и гостей города с культурой кофе и альтернативными способами заваривания.

Также для гостей подготовили сувениры с логотипом фестиваля. В кофейнях можно получить «Паспорт кофемана» с чистыми полями для стикеров. За покупки будут выдавать наклейки. Потом за них обещают в подарок брелоки, поясные сумки и термокружки.